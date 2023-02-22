МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Экономисты Citigroup в среду немного повысили прогноз роста мировой экономики, отметив, что все равно рост будет самым слабым за 40 лет. Путин: российская экономика оказалась гораздо прочнее чем думали на Западе

Группа экономистов под руководством Натана Шитса объявила, что с учетом улучшения макроэкономических тенденций прогноз роста мировой экономики на 2023 год повышен на 25 базисных пунктов, до 2,2%.