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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230222/839882886.html
Аналитики предрекли рост мировой экономики в 2023 году
Экономика
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Экономисты Citigroup в среду немного повысили прогноз роста мировой экономики, отметив, что все равно рост будет самым слабым за 40 лет. Группа экономистов под руководством Натана... ПРАЙМ, 22.02.2023
экономика, новости, мир, citigroup, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Экономисты Citigroup в среду немного повысили прогноз роста мировой экономики, отметив, что все равно рост будет самым слабым за 40 лет.
Группа экономистов под руководством Натана Шитса объявила, что с учетом улучшения макроэкономических тенденций прогноз роста мировой экономики на 2023 год повышен на 25 базисных пунктов, до 2,2%.