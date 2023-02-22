МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия вправе защищаться любым оружием, в том числе ядерным, если США желают поражения России, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия приостанавливает участие в ДСНВ

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В. В. Путин: "Победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — написал он.

По мнению Медведева, США чувствуют свое превосходство и безнаказанность, но при этом все разумные силы отчетливо видят, что если Штаты хотят поражения России, то мир стоит на пороге глобального конфликта.

"Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности. Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта", — считает зампредседателя Совбеза.

Он также отметил, что приостановка участия России в договоре СНВ-3 является давно назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России. Приостановка будет иметь огромный резонанс в мире и в США, добавил он. Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ

"Решение (о приостановке участия в ДСНВ), которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объёмы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность — это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова. Этот вывод хуже, чем преступление, — это грубая ошибка американцев", — написал Медведев.

Кроме того, он выразил мнение, что стратегические ядерные силы Франции и Британии давно пора включить в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений.

"Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав — участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать", — заключил Медведев.