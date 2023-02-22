МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Член Управляющего совета Банка Японии Наоки Тамура предупредил в среду о риске чрезмерного роста инфляции, заявив, срок выхода из крайне мягкой денежно-кредитной политики будет зависеть от ситуации в экономике, а также от динамики цен и с заработной платы. В Банке Японии призвали сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику

Он также сказал, что центральный банк взвесит все "за" и "против" текущей политики, чтобы решить, следует ли принимать дополнительные меры на своем следующем заседании в ответ на то, что доходность 10-летних превысила установленный банком максимальный уровень.

"Верно, что в искажения работы рынка облигаций еще не исправлены", — сказал Тамура на пресс-конференции в городе Маебаси.

"Мы будем учитывать ситуацию в экономике, а также динамику цен и зарплат", чтобы определить время нормализации денежно-кредитной политики, добавил он.

Его заявления прозвучали на фоне ожиданий рынками отказа Банка Японии от управления кривой доходности (YCC) и начала повышения процентных ставок, после того как в апреле завершится срок полномочий управляющего Харухико Куроды.

Кадзуо Уэда, номинированный правительством на смену Куроде, выступит в парламенте в пятницу и в понедельник и может подать рынку первые сигналы о своих взглядах на отказ от YCC.

Ранее в среду Тамура повторил свое мнение о том, что Банк Японии в определенный момент должен дать исчерпывающую оценку своей крайне мягкой денежно-кредитной политике, взвесив все ее выгоды и издержки.