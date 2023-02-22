МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос в феврале до 91,1 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Индекс делового климата во Франции улучшился в феврале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 91,2 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 88,5 пункта с показателя января в 86,4 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 88,4 пункта.

"Экономика Германии постепенно выходит из периода слабости", — говорится в сообщении института.

"Однако оценки текущей ситуации были несколько менее хорошими", — добавили там. Так, индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 93,9 пункта с 94,1 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 95 пунктов.