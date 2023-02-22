МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Имеются все основания полагать, что объем товарооборота России и Китая достигнет 200 миллиардов долларов ранее 2024 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

"Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня 200 миллиардов долларов. В прошлом году это уже было 185 миллиардов, есть все основания полагать, что мы наших целей на уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем планировали", — пояснил российский лидер.

Путин также отметил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки и оно идет по различным направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Организация Объединенных Наций, Совет безопасности, постоянным членом которого Россия является, БРИКС, Шанхайская организация.

По словам российского лидера, страны достигают новых рубежей.

"Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", — сказал он.

Ван И, в свою очередь, заявил что отношения Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон.

"Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре", — сказал он и добавил, что Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям.

С российской стороны в мероприятии также участвуют глава МИД России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.