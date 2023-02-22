МАДРИД, 22 фев — ПРАЙМ. Прошлый год для российский экономики был неплохим, несмотря на введенные санкции, заявил в интервью радиостанции Onda Zero верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

"Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз. И мы все еще зависели от них, мы должны были продолжать покупать у них (газ. — Прим. ред.), альтернативы не было, а цены были очень высокими", — сказал он.

Сейчас, по словам чиновника, ситуация значительно изменилась: европейские страны энергетически более не зависят от Москвы. Если раньше 40 процентов газа ЕС закупал у России, то теперь этот показатель снизился до шести процентов, добавил он.

При этом Боррель уверен, что Москва не сможет найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу.