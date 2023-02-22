МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Медведев рассказал об ответе России на попытки нанести ей поражение

Документ ранее был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным и поддержан депутатами.

Согласно закону, действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент России. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Путин во вторник в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".