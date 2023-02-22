МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило к внесению в Госдуму разработанный министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проект закона о северном завозе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В Госдуме поддержали поправки о создании ОЭЗ на Курилах

"Правительство РФ одобрило к внесению в Государственную думу проект ФЗ "о Северном Завозе", разработанный Минвостокразвития. Пересобираем систему завоза товаров и топлива "на севера" — по площади почти 70% территории России, труднодоступной обычным транспортом. Впервые после советского времени законодательно устанавливаем само понятие "северный завоз", — написал в своем Telegram-канале Чекунков.

Он уточнил, что основными принципами законопроекта стали приоритет для грузов севзавоза при транспортировке, федеральный координатор севзавоза, утверждающий единый план на три года (на утверждение правительства РФ — Минвостокразвития России), единый морской оператор каботажных перевозок (на утверждение правительства РФ — "Росатом"), инвестиции из федерального бюджета в развитие опорной транспортно-логической сети севзавоза, объективная цифровая система мониторинга севзавоза.

"В итоге процесс должен стать более прозрачным и надежным, а цены на топливо и товары на Северах – ниже", — отметил глава Минвостокразвития

В конце января Чекунков сообщал, что законопроект о северном завозе планируется внести на рассмотрение Госдумы до 1 марта 2023 года. По его данным, свыше трех миллионов человек в 25 регионах России зависят от снабжения в рамках северного завоза, а его государственное субсидирование превышает 14 миллиардов рублей в год.