МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. РФ занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ: в ЕС пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

"Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для этого активно развиваются системы передачи, различные другие пути передачи информации финансовой, в том числе под эгидой Банка России", — сказала она в ходе брифинга.

"В нынешней геополитической реальности условием стабильного развития торгово-экономических и инвестиционных связей является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые от Запада расчетные структуры", — добавила Захарова.

По ее словам, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивых настроений западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства, для многих это вопрос выживания.