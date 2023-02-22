МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06% с 0,18% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,3%, свидетельствуют данные Росстата. СМИ: в ЕС пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

"За период с 14 по 20 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала февраля – 100,46%, с начала года – 101,3%", — говорится в документе.

На отчетной неделе продолжилось замедление роста цен на плодоовощную продукцию — до 1,2% с 3,3% и 5,1% в предыдущие недели. Как пишет Росстат, лук подорожал на 6,9%, помидоры – на 4%, бананы – на 3,8%, свекла и картофель – на 1%, морковь – на 0,7%, яблоки – на 0,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 2,1%, капусту белокочанную – на 0,8%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевела мука и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,7%. Цены на гречку и вермишель снизились на 0,5%, на куриное мясо, вареную колбасу, молоко стерилизованное, чай – на 0,4%, на подсолнечное масло и рис – на 0,3%, на мороженую рыбу, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, печенье – на 0,2%, на говядину, баранину, сливочное масло и соль – на 0,1%.

Подорожали 12 наименований продуктов, сильнее всего яйца — на 1,11%. Кроме того, прибавили в цене сосиски и сардельки – плюс 0,8%, мясные консервы для детского питания – рост на 0,7%, свинина, молоко пастеризованное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%. Цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и пшено не изменились.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту стоимости сухие корма для домашних животных — они подорожали на 0,4%. Также выросла цена на спички — на 0,3%, подгузники — на 0,14%, хозяйственное мыло — на 0,12%. Вместе с тем подешевели стиральные порошки — на 0,72%, шампуни — на 0,67%, зубные пасты — на 0,3%, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки и туалетная бумага — на 0,2%. Кроме этого, выросла цена на мужские майки и футболки — на 0,4%, на спортивные костюмы для школьников и детские кроссовки — на 0,2%.

Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться: телевизоры, электропылесосы и смартфоны подешевели в среднем на 1,5%. Цены на отечественные легковые автомобили практически не изменились, на иностранные — снизились на 0,25%. Цена на бензин практически не изменились, на дизельное топливо – снизилась на 0,2%.

Росстат за период с 14 по 20 февраля зафиксировал снижение цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, в том числе корвалол, препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный "Эргоферон" — на 0,5%, мазь "Левомеколь" – на 0,2%. Одновременно с этим подорожал аллохол — на 0,3%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса несколько замедлился — до 5,5% с 6,03% на предыдущей отчетной неделе.