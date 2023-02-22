МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Стало известно, какие популярные овощи подешевели на этой неделе

"На неделе с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, в годовом выражении – до 11,36%", — говорится в документе.

Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,11% после 0,35% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

"Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,12% после снижения на 0,05% неделей ранее). В секторе услуг инфляция составила 0,32% при сохраняющемся росте цен на авиабилеты на внутренние рейсы", — указали в министерстве.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.