МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 3,2% в третьем квартале, как и показала первая оценка, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ФРС видит серьезные риски от затягивания решения по потолку госдолга США

Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 23 февраля, в 16.30 мск.

В то же время минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 18 февраля. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагают, что показатель вырос на 6 тысяч — до 200 тысяч заявок.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат сообщит окончательные данные о годовой инфляции в еврозоне в январе. Прогнозируется ее замедление до 8,6% с уровня 9,2% в декабре.

В 19.00 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует в еженедельном отчете данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля. Аналитики полагают, что показатель вырос на 2,083 миллиона баррелей и достиг 473,5 миллиона.