МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что центральный банк США "всецело" привержен снижению инфляции к целевому уровню 2% в следующие несколько лет. ФРС видит серьезные риски от затягивания решения по потолку госдолга США

"Наша задача ясна: сделать все для восстановления ценовой стабильности, что воистину является фундаментом сильной экономики", — сказал Уильямс, выступая на конференции, проводимой ФРС.

Он отметил, что в условиях сохраняющихся сбоев в цепочках поставок, цены на товары, возможно, не продолжат свое нынешнее снижение, а инфляция базовых цен на услуги, за исключением жилищного сектора, продолжает оставаться слишком высокой, чему способствует избыточный по сравнению с предложением спрос.