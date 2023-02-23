ЭР-РИЯД, 23 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия выступает за продление "зерновой сделки", заявил в интервью РИА Новости в ходе третьего Риядского международного гуманитарного форума руководитель Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана Абдулла бин Абдулазиз аль-Рабиа (Abdullah Bin Abdulaziz Al-Rabeeah). Путин оценил потенциал экспорта российского зерна

"Я бы хотел, чтобы зерно из России и Украины или любой другой страны, которая может поставлять его, продолжало поступать", — сказал он и добавил, что нет ничего хуже, "чем видеть голодающих людей".

"Я хочу, чтобы поставки зерна были доступны и чтобы люди по крайней мере могли спокойно питаться", — заявил глава цента.

Аль-Рабиа выразил надежду на урегулирование ситуации на Украине, как и во всех странах, где сейчас продолжаются конфликты. "Я бы хотел, чтобы мы увидели долговременное политическое решение на Украине, которое бы давало стабильность всем вовлеченным странам", — сказал и отметил, что испытывает такие же эмоции в отношении ситуации в Йемене, Сирии и других проблемных регионах.