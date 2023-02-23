МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 8,6% с 9,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Индекс деловой активности в еврозоне в феврале вырос лучше прогноза

Предварительная оценка предполагала замедление до 8,5%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 5,1% годовых.

Базовая годовая инфляция в то же время выросла до 5,3%, ожидалось сохранение на уровне в 5,2%.

За январь потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, при этом снизились на 0,2%, как и ожидалось.

Самая высокая годовая инфляция по итогам января была зафиксирована в Венгрии (26,2%), Латвии (21,4%) и Чехии (19,1%), самая низкая — в Люксембурге (5,8%), Испании (5,9%), а также на Кипре и Мальте (по 6,8%).