МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Увеличение экспорта в соседние с Россией страны вызывает вопросы и подозрения в обходе санкций, проводится проверка заявил газете Financial Times спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. СМИ: санкции против российского ядерного сектора отклонили из-за Венгрии

По его мнению, экспортируемые из ЕС в эти страны товары затем якобы могут перенаправляться в Россию.

"Мы наблюдаем большой спад в торговых потоках из ЕС в Россию и необычный всплеск с другими третьими странами, особенно с теми, которые вблизи России… Развили ли они внезапно нужду в большом количестве таких материалов и оно все остается там, или какая-то часть утекает в Россию в каком-либо виде", — сказал он.

О'Салливан не назвал страны, но газета указала на Армению и Киргизию как на одни из государств, которые сильно увеличили экспорт из ЕС. Экспорт также увеличила Турция.

Спецпредставитель добавил, что ЕС планирует в четверг обсудить с партнерами, в том числе с США и Британией, возможный обход антироссийских санкций.