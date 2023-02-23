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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230223/839893371.html
ЦБ Турции снизил процентную ставку
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Центробанк Турции снизил процентную ставку с 9 до 8,50%, говорится в заявлении регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка снизил учетную ставку на 50... ПРАЙМ, 23.02.2023
экономика, новости, турция, цб, ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Центробанк Турции снизил процентную ставку с 9 до 8,50%, говорится в заявлении регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 8,5%. Хотя ожидается, что землетрясение повлияет на экономическую активность в ближайшей перспективе, предполагается, что оно не окажет постоянного влияния на показатели экономики в среднесрочной перспективе", — отмечает турецкий ЦБ.