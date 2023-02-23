АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Центробанк Турции снизил процентную ставку с 9 до 8,50%, говорится в заявлении регулятора. Турция частично приостановит импорт золота, пишут СМИ

"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 8,5%. Хотя ожидается, что землетрясение повлияет на экономическую активность в ближайшей перспективе, предполагается, что оно не окажет постоянного влияния на показатели экономики в среднесрочной перспективе", — отмечает турецкий ЦБ.