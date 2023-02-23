МАДРИД, 23 фев — ПРАЙМ. В десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза не войдут атомная и алмазная отрасли, сообщила испанская газета La Vanguardia. СМИ: G7 готовит механизм контроля за соблюдением санкций против России

Отмечается, что зависимая от России в поддержании своего атомного сектора Венгрия, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают меры против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к введению которых призывают украинские власти. За введение более строгих ограничений против России выступают страны Прибалтики, особенно Литва.

Издание напомнило, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения идут со стороны Будапешта, который просит исключить имена некоторых граждан из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным.

По мнению авторов материала, десятый пакет санкций посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанесет ущерб военному и технологическому сектору России. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг.