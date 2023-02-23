НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. Российская экономика после введения американских санкций находится в лучшем состоянии, чем этого можно было ожидать, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая пройдет 24 и 25 февраля. Вашингтон стремится к деградации российского ВПК, заявила глава Минфина США

"На мой взгляд, наши санкции до сих пор оказывали очень значительное негативное влияние на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было первоначально ожидать, в настоящее время в России наблюдается значительный дефицит бюджета", — сказала она.

По словам Йеллен, из-за "наших санкций и нашего экспортного контроля ей чрезвычайно трудно получить материалы, необходимые для пополнения запасов боеприпасов и, например, для ремонта более 9 тысяч танков".

"Мы видим, что это привело к оттоку некоторых наиболее квалифицированных ученых и предпринимателей из российской экономики, исходу иностранных инвестиций. Россия сокращает свои запасы в своем фонде национального благосостояния. Таким образом, ограничение цен, которое мы установили на российскую нефть, явно существенно сокращает доходы России", — добавила она.

Глава Минфина добавила, что США продолжат вводить санкции против России.