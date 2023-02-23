Глава Минфина США Йеллен: экономика России после санкций в лучшем состоянии, чем ожидалось
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. Российская экономика после введения американских санкций находится в лучшем состоянии, чем этого можно было ожидать, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая пройдет 24 и 25 февраля.
"На мой взгляд, наши санкции до сих пор оказывали очень значительное негативное влияние на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было первоначально ожидать, в настоящее время в России наблюдается значительный дефицит бюджета", — сказала она.
По словам Йеллен, из-за "наших санкций и нашего экспортного контроля ей чрезвычайно трудно получить материалы, необходимые для пополнения запасов боеприпасов и, например, для ремонта более 9 тысяч танков".
"Мы видим, что это привело к оттоку некоторых наиболее квалифицированных ученых и предпринимателей из российской экономики, исходу иностранных инвестиций. Россия сокращает свои запасы в своем фонде национального благосостояния. Таким образом, ограничение цен, которое мы установили на российскую нефть, явно существенно сокращает доходы России", — добавила она.
Глава Минфина добавила, что США продолжат вводить санкции против России.
https://1prime.ru/state_regulation/20230223/839894080.html