МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в четвёртом квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Глава Минфина США отметила стойкость российской экономики к санкциям

Предварительная оценка составляла 2,9%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составили 1,4% после 2,3% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 2,1% в четвертом квартале.

В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом — снижение на 1,6% и рост на 3,7% соответственно.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.