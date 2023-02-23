МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 февраля, снизилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 192 тысяч, сообщило министерство труда страны. В США назвали провалом попытки Запада изолировать Россию

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 195 тысяч с 194 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,5 тысячи, до 191,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 189,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, снизилось на 37 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,654 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.