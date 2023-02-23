БУДАПЕШТ, 23 фев — ПРАЙМ. Некоторые венгерские компании, которые присутствуют на российском рынке, сталкивается с притеснениями на Украине, заявил в интервью изданию Index министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. СМИ: санкции против российского ядерного сектора отклонили из-за Венгрии

"Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах (в России и на Украине — ред.). Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами. Несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду", — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии отметил, что компании страны работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. При этом он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, а также призывают бойкотировать нефтегазовую компанию MOL.