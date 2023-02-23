МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий в текущем году использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) независимо от размера их ликвидной части и предоставлять регионам специальные казначейские кредиты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сенаторы поддержали закон об инвестировании средств ФНБ в 2023 году

Закон разрешает в 2023 году финансировать из ФНБ самоокупаемые инфраструктурные проекты и осуществлять иные инвестиции независимо от размера средств фонда, размещенных на депозитах и счетах в Банке России, то есть ликвидных средств ФНБ. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее заявил, что планируется инвестировать 2,2 триллиона средств ФНБ в приоритетные проекты: 1,7 триллиона рублей — в самоокупаемые инфраструктурные проекты, 0,5 триллиона — антикризисные инвестиции.

Путин ранее поручил увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты предоставления из федерального бюджета кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью. В этих целях закон устанавливает на 2023 год возможность предоставления регионам нового вида бюджетных кредитов — специальных казначейских.

Такие кредиты будут выдаваться по ставке 3% годовых на срок до 15 лет. При этом допускается превышение установленного на текущий год дефицита регионального (местного) бюджета и объема госдолга субъекта РФ (муниципального долга) на сумму специальных казначейских кредитов.

Закон также предусматривает в 2023 году перевод на счета в Федеральном казначействе остатков бюджетных инвестиций, находящихся сейчас на счетах в банках, а также перечисление на казначейские счета субсидий, предоставляемых банкам. При этом норма о переводе на казначейские счета остатков бюджетных инвестиций не будет распространяться на те, что предоставлены юрлицам в рамках исполнения гособоронзаказа, а также в иных случаях по решениям правительства РФ.

Кроме того, правительству России предоставляется право списать задолженность региона по бюджетным кредитам, полученным для погашения долга по региональным госбумагам и коммерческим кредитам. Задолженность может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года. По словам Макарова, на 1 января сумма под списание составляет 893 миллиарда рублей, а принятие этой нормы позволит увеличить эту сумму примерно до 1,6 триллиона рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.