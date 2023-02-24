МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в феврале увеличился до 67 пункта с январских 64,9 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы американцев выросли в январе на 0,6 процента

Первоначальная оценка показателя была на уровне 66,4 пункта.