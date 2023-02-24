МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в январе увеличились на 7,2% по сравнению с пересмотренным показателем декабря – до 670 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Индекс потребительских настроений в США увеличился до 67 пунктов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали увеличения показателя лишь до 620 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 616 тысяч. Показатель декабря был пересмотрен до 625 тысяч.