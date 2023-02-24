Продажи новостроек в США в январе выросли до 670 тысяч
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в январе увеличились на 7,2% по сравнению с пересмотренным показателем декабря – до 670 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали увеличения показателя лишь до 620 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 616 тысяч. Показатель декабря был пересмотрен до 625 тысяч.