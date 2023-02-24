ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. США расширили санкции против России

"Экономика (РФ) некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам", — сообщил он на брифинге журналистам.

При этом Кирби добавил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине.ОМ