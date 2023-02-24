ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США ввели санкции против инвестиционной компании "Велес Капитал" и связанных с ней организаций, говорится в сообщении на сайте минфина США. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ИК "Велес Капитал" на уровне ruA+

""ИК "Велес Капитал" (соучредитель ИК "Велес Капитал" (Дмитрий) Бугаенко, (соучредитель ИК "Велес Капитал" (Алексей) Гнедовский и связанные с ними финансовые компании ООО "Велес Актив", ООО "Велес Менеджмент" и общество с ограниченной ответственностью "Велес Траст" были включены в список санкций в соответствии с президентским указом 14024 за деятельность или работу в секторе финансовых услуг в экономике России", — говорится в сообщении на сайте минфина.

Также в санкционный список попали компания Veles International Limited.

Кроме того, санкции были введены в отношении руководителя департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-банка Алины Назаровой и руководителя Sber Private Banking Евгении Тюриковой.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.