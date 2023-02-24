МИНСК, 24 фев — ПРАЙМ. Белоруссия произвела выплату процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сложности 38,6 миллиона долларов в эквиваленте, которые перечислила на специальный счет, открытый в белорусском госбанке в нацвалюте, сообщила в пятницу пресс-служба минфина страны. Белоруссия ограничила въезд польских грузовиков в страну

В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.

"Произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере 14,7 миллиона долларов в эквиваленте и Belarus-2031 в размере 23,9 миллиона долларов в эквиваленте", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Поясняется, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с апрельским постановлением Совета министров и Национального банка Белоруссии о временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств. Доступ к счету обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента – Citibank N.A. London Branch. Подчеркивается, что владельцы еврооблигаций также вправе получать выплаты с указанного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

"Указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций", — подчеркнули в минфине.

В июне прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.