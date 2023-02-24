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https://1prime.ru/state_regulation/20230224/839902760.html
Всемирный банк выделил новый пакет финансовой помощи Украине
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Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи Украине объемом 2,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении международной организации... ПРАЙМ, 24.02.2023
экономика, новости, вб, украина, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи Украине объемом 2,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении международной организации.
"Всемирный банк сегодня объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на 2,5 миллиарда долларов", — указано в опубликованном документе.
Средства пойдут на поддержку необходимых услуг и реализацию ключевых правительственных функций украинских властей.
"Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID)", — добавили во Всемирном банке.