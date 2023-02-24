ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи Украине объемом 2,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении международной организации. США анонсировали новый транш экономической помощи Украине

"Всемирный банк сегодня объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на 2,5 миллиарда долларов", — указано в опубликованном документе.

Средства пойдут на поддержку необходимых услуг и реализацию ключевых правительственных функций украинских властей.

"Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID)", — добавили во Всемирном банке.