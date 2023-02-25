МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкционное давление на Россию, не имеющее аналогов, привело к довольно неожиданному для Запада результату, написал обозреватель Quartz Самант Субраманьян. Bloomberg: в Европе предупредили о новом витке энергокризиса

После начала конфликта вокруг Украины западные страны ввели против Москвы беспрецедентное количество различных ограничительных мер, призванных ослабить страну и не дать ей возможности совершать сделки на мировых рынках. Антироссийские ограничения были названы самыми жесткими и всеобъемлющими за последние десятилетия.

Однако, по мнению американских аналитиков, эффект от санкций оказался настолько непредсказуемым, что поразил даже те страны, которые их ввели.

"Удивителен сам факт того, что российская экономика устояла перед лицом этих адских ограничительных мер гораздо лучше, чем кто-либо ожидал", — отметил обозреватель.

Субраманьян объяснил, что США и власти Евросоюза планировали, что санкции станут своего рода нокаутом для экономики России. Страна, которая настолько сильно зависит от экспорта энергоресурсов, полагали они, не должна была оправиться от такого удара. Но Россия смогла "победить непобедимое" и выдержать западный натиск, добавил журналист. СМИ: названа новая мишень США после подрыва "Северных потоков"

При этом многие западные аналитики прекрасно знали о том, что после 2014 года Россия начала превращать свою экономку в крепость.

"Россия накопила огромные золотовалютные резервы, разработала альтернативу американским платежным системам и значительно уменьшила размеры своего госдолга. Несмотря на это, западные политики все равно были убеждены, что санкции сработают. По их мнению, российская крепость должна была за несколько недель превратиться в руины. Но эти прогнозы неожиданно для Запада так и не сбылись", — отмечается в материале.

По мнению экспертов США, власти России изменили свою экономику лучше, чем прогнозировали эксперты в 2022 году. Огромную роль здесь сыграли действия ЦБ РФ, который предотвратил крах финансовой системы страны. В итоге произошедшее вызвало изумление на Западе, где явно не ожидали от Москвы таких результатов, резюмировал обозреватель Quartz.