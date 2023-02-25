ЕРЕВАН, 25 фев — ПРАЙМ. Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Армении на уровне "B+", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится на сайте агентства. Глава Минфина Армении оценил сотрудничество с российскими коллегами

"S&P Global Ratings пересмотрело прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Армении со "стабильного" на "позитивный"… Мы подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг "В", — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что события на Украине привели к значительному притоку рабочей силы и капитала из России в Армению, что ускорило рост реального ВВП Армении и укрепило ее фискальные и внешние показатели.

"Позитивный прогноз отражает наше мнение об улучшении перспектив экономики Армении, а также ее фискальной и внешней позиции благодаря положительным побочным эффектам от войны на Украине. На фоне отсутствия существенного регионального геополитического ухудшения трудовые и финансовые потоки из России способны увеличить долгосрочный потенциал экономического роста Армении и структурно улучшить фискальный и внешний балансы страны, снизив ее уязвимость к потрясениям", — говорится на сайте агентства.

Отмечается, что при неблагоприятном сценарии прогноз может быть пересмотрен на "стабильный" в случае существенного снижения в течение следующих 12 месяцев притока финансовых и трудовых ресурсов из России, что приведет к замедлению роста ВВП, ослаблению фискального и внешнего балансов, снижению обменного курса и ускоренной аккумуляции государственного и внешнего долга. Негативно на рейтинг также могут повлиять "возможные макроэкономические последствия, вызванные эскалацией конфликта с Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахского региона", заявили в агентстве.

При этом, при оптимистичном сценарии возможно повышение рейтинга в течение следующих 12 месяцев, если реальный рост ВВП Армении останется высоким, при ограниченных рисках для бюджета, платежного баланса и финансовой стабильности, с учетом трехлетнего соглашение Stand-By с МВФ. При таком сценарии, считают эксперты агентства, уровень долларовых доходов Армении останется выше "довоенного уровня", дефицит бюджета будет сдерживаться, а валютные резервы центрального банка останутся на должном уровне.

В агентстве считают, что приток мигрантов ускорил экономический рост Армении до двузначных показателей — примерно 12,6% в реальном выражении в 2022 году, что привело к укреплению курса армянского драма по отношению к доллару почти на 18%, значительному сокращению внешнего и государственного долга в долларовом выражении и частичному смягчению ценового давления. "В отличие от других стран, Армения защищена от глобального шока, связанного с ценами на энергоносители, благодаря долгосрочным газовым контрактам с Россией, цены по которым зафиксированы значительно ниже спотовой рыночной стоимости", — отмечается в сообщении.