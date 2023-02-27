МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Уровень безработицы в четвертом квартале 2022 года в России составил 3,7%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае, а самый высокий — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости. Вышли данные по уровню безработицы в странах Европы

СИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ

По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в Российской Федерации составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах РФ, выросла в шести и в трех не изменилась.

Эксперты отмечают, что в 2022 году, на фоне сворачивания бизнеса иностранных компаний, можно было ожидать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, но этого не произошло. Наоборот, по итогам прошедшего года уровень безработицы снизился до исторического минимума. По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6 процентных пункта, составив 3,7%, а число безработных сократилось на 0,44 миллиона человек.

В исследовании отмечается некоторая положительная тенденция относительно безработицы среди молодежи. В декабре 2022 года из 2,78 миллиона безработных (по методологии МОТ) в возрасте от 15 лет и старше 19,1% составляла молодежь в возрасте до 25 лет, то есть чуть больше 530 тысяч человек. В декабре 2021 года в этой категории было почти 670 тысяч.

Доля численности безработных в возрасте старше 50 лет по итогам декабря 2022 года в общей структуре составляет 18,8%, или чуть более 520 тысяч человек. Согласно исследованию, средний возраст безработного — 36,8 лет, а на поиск работы в среднем декабре прошлого года уходило 5,9 месяца. При этом большинство безработных (29,2%) искали работу от одного до трех месяцев, а 16,3% безработных искали работу год и более года. Эксперты отмечают, что в сельской местности с трудоустройством сложнее, чем в городе. В состоянии застойной безработицы (ищут работу более года) находились 22,4% сельских безработных, а городских только 13,3%.

Безработица снизилась почти во всех регионах РФ, отмечают аналитики, но при этом диапазон значений уровня безработицы по-прежнему существенно различается в разных субъектах. В четвертом квартале 2022 года этот показатель в регионах РФ изменялся от 1,6% до 28,4%.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2022 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составил 1,6%. В лидирующую группу с уровнем безработицы менее 2,5% также вошли Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Чукотский автономный округ, Владимирская область, Курская область, Хабаровский край и Самарская область.

Всего же в 49 регионах безработица в октябре-декабре 2022 года была ниже общероссийского уровня. Выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 36 регионах, из которых в шести безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством снова зафиксирована в Ингушетии, где уровень безработицы составил 28,4%, отмечают эксперты.

ДИНАМИКА

Как уже было отмечено, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года безработица снизилась в 76 регионах, причем в некоторых довольно существенно. Рост безработицы зафиксирован в шести регионах, в трех она осталась на прежнем уровне.

В октябре-декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года самое заметное снижение уровня безработицы наблюдается в Республике Адыгея (-4,2 процентных пункта). Еще в трех регионах она сократилась более чем на 2 процентных пункта: в Республике Бурятия (-2,7 пункта), в Республике Тыва (-2,6 пункта) и Сахалинской области (-2,1 пункта). Самый заметный рост уровня безработицы – в Санкт-Петербурге (+0,6 пункта).

Аналитики отмечают, что среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2022 года составляло 6 месяцев и варьировалось от 3,3 месяца до 13,8 месяца. Наименьшее время поиска работы отмечается в Нижегородской и Московской областях, где в среднем работу ищут 3,3 месяца, Санкт-Петербурге (3,4 месяца), Татарстане и Москве (по 3,5 месяца). Самый длительный срок поиска работы — в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 13,8 месяца, в Северной Осетии (9,9 месяца), Забайкальском крае (9,7 месяца), Республике Алтай (9,3 месяца) и Мордовии (9 месяцев).