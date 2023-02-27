МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году, по версии журнала Forbes, вторую и третью строчку заняли Wildberries и Ozon соответственно. Wildberries внедрил алгоритм для контроля за ценами в период скидок

Так, по данным издания, стоимость "Яндекса" составляет 10,2 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга "30 самых дорогих компаний Рунета — 2023" расположилась компания Wildberries стоимостью 9,8 миллиарда долларов, на третьем — Ozon стоимостью 5,2 миллиарда долларов.

Кроме того, в топ-10 самых дорогих компаний вошли 1С (включая "1С-Битрикс"), "Лаборатория Касперского", Avito, СКБ Конкур, VK, Positive Technologies и Headhunter.

Уточняется, что стоимость публичных компаний зафиксирована на 1 февраля 2023 года.