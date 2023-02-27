МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Самыми перспективными профессиями в 2023 году, по мнению россиян, будут IT-специалист, инженер и врач, показало исследование Работа.ру и СберУниверситета, с которым ознакомились РИА Новости. Стало известно, сколько россияне сэкономили в интернете в 2022 году

По данным исследования, в топ-10 востребованных профессий пошли также специалист по нанотехнологиям, строитель, медсестра, аналитик, менеджер по продажам, инфекционист, юрист, маркетолог, HR-специалист.

Почти каждому четвертому россиянину (24%) приходилось менять профессию за последние пять лет, показало исследование. Примерно столько же россиян (23%) меняли профессию за этот срок не единожды, почти каждый третий (28%) — не менял профессию и не планирует делать это, каждый четвертый (25%) — еще не менял, но планирует сделать это.

Исследование проводилось в феврале 2023 года во всех округах России среди более чем 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.