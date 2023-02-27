ФТС поддержала запуск с 1 апреля эксперимента по маркировке радиоэлектроники
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России поддержала предложение о запуске с 1 апреля текущего года эксперимента по маркировке радиоэлектроники особыми средствами идентификации, следует из письма службы, с которым ознакомилось РИА Новости.
"ФТС России, рассмотрев доработанный проект постановления Правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции" и документы к нему, сообщает об их согласовании с учётом следующих замечаний", — говорится в письме.
К нему также прилагается и сам этот проект с уточнёнными сроками. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 апреля 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции", — добавляется в нем. Так, в перечень маркируемых товаров на данном этапе попадут розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника.
В середине мая был опубликован проект Минпромторга РФ, предлагающий начать начать такой эксперимент, но в качестве старта была обозначена другая дата — уже 1 июля прошлого года. Следом в пресс-службе министерства агентству тогда уточнили, что обязательная маркировка такой продукции в стране — включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты — может быть введена не ранее сентября 2023 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20230227/839915236.html