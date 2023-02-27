МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России поддержала предложение о запуске с 1 апреля текущего года эксперимента по маркировке радиоэлектроники особыми средствами идентификации, следует из письма службы, с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперт отметил особенности китайского оборудования для выпуска электроники

"ФТС России, рассмотрев доработанный проект постановления Правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции" и документы к нему, сообщает об их согласовании с учётом следующих замечаний", — говорится в письме.

К нему также прилагается и сам этот проект с уточнёнными сроками. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 апреля 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции", — добавляется в нем. Так, в перечень маркируемых товаров на данном этапе попадут розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника.

В середине мая был опубликован проект Минпромторга РФ, предлагающий начать начать такой эксперимент, но в качестве старта была обозначена другая дата — уже 1 июля прошлого года. Следом в пресс-службе министерства агентству тогда уточнили, что обязательная маркировка такой продукции в стране — включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты — может быть введена не ранее сентября 2023 года.