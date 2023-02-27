АСТАНА, 27 фев — ПРАЙМ. Рост экономики Казахстана по итогам текущего года ожидается на уровне 4%, то есть экономика ускорится по сравнению с результатами 2022 года, следует из сообщения пресс-службы президента страны. Власти Китая высказались о главной проблеме американской экономики

По информации пресс-службы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник принял премьер-министра республики Алихана Смаилова. Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель", — сообщается в пресс-релизе. В 2022 году ВВП Казахстана вырос на 3,1%.

Как сообщил премьер-министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 триллиона тенге (4,9 миллиарда долларов) за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта поддержки сельских населенных пунктов, обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.

Для развития транспортной инфраструктуры запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов. Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.

"В завершение глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта", — сообщила пресс-служба.