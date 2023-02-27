ЖЕНЕВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к новому пакету антироссийских санкций Европейского союза, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис. Кремль назвал новые европейские санкции "абсурдными"

Швейцарские власти в рамках предыдущих ограничений заблокировали российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов, банк Credit Suisse (CS) — более 19 миллиардов долларов.

"В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС (против РФ — ред.), как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии", — сказал глава швейцарского МИД.