МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Британская экономика скоро может отстать от польской, если ситуация не изменится, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. СМИ: итальянские рестораны в Британии остались без помидоров

"Британцы отстают, когда наши европейские соседи на востоке богатеют ровно как в таких странах, как Франция и Германия. И мне не по себе от такой ситуации, не по себе от такой траектории, по которой Польша скоро обгонит Великобританию", — заявил Стармер во время выступления в Лондоне на встрече с британскими предпринимателями.

Он добавил, что Великобритании грозит "утечка мозгов" в Лион, Мюнхен и Варшаву, если экономическая ситуация, сложившаяся в стране за 13 лет, не изменится.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.