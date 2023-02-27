МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев после трех месяцев снижения в феврале выросли до 12,2% с 11,6% месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Супермаркеты в Британии ограничили продажу фруктов и овощей

"По данным опроса ООО "инФОМ", после трех месяцев снижения в феврале 2023 года инфляционные ожидания возросли и вернулись к уровню ноября 2022 года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (+0,6 процентного пункта к январю 2023 года)", — сказано в документе.

В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась: ее медианная оценка за месяц выросла на 0,1 процентного пункта и составила 15%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.