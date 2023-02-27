МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Склонность россиян к сбережению в феврале продолжила увеличиваться, достигнув максимального значения с марта 2021 года, говорится в материалах Банка России. Инфляционные ожидания россиян на год вперед вновь начали расти

"В феврале продолжила увеличиваться склонность респондентов к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,9% (+1 процентный пункт к январю). Повышательный тренд этого показателя сохраняется с октября 2022 года, а его текущее значение – максимальное с марта 2021 года", — сообщает регулятор со ссылкой на данные опроса ООО "инФОМ".

Также отмечается, что в феврале увеличилась доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить в наличной форме. Она возросла до 34% (+4 процентных пункта к январю), вернувшись к значению декабря 2022 года.

По данным опроса, наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась. Ее медианная оценка составила 15,0% (+0,1 процентного пункта к январю 2023 года). Оценки наблюдаемой инфляции были практически неизменны у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

Регулятор отметил, что в феврале выросла обеспокоенность респондентов ростом цен на фрукты и овощи, а также на хлеб и хлебобулочные изделия. При этом респонденты стали реже сообщать о сильном росте цен на большинство прочих товаров, входящих в опросную анкету. Более заметно уменьшилась доля респондентов, обеспокоенных ростом цен на чай и кофе (-5 процентных пунктов), бытовую химию (-5 процентных пунктов), сыр и колбасы (-3 процентных пункта).