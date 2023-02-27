МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности (NPL 90+) на микрофинансовом рынке выросла по итогам декабря 2022 года до 34,6% с 29,6% годом ранее, следует из данных Банка России.

"В течение 2022 года портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год 11% (для сравнения за 2021 год — 32%). При этом качество обслуживания долга ухудшилось, о чем свидетельствует… высокое значение показателя NPL 90+ (в течение трех последних кварталов 34,5-34,6%)", — сообщили в ЦБ. Кроме того, по данным регулятора, по итогам декабря 2022 года займы, просроченные более чем на 90 дней, составили 34,6% портфеля микрозаймов, по итогам декабря 2021 года — 29,6%, декабря 2020 года — 28,9%.

На ухудшение обслуживания долга повлиял и значительный объем проданной задолженности. "В 2022 году цессия составила 57,6 миллиарда рублей — почти в два раза больше, чем в 2021 году", — отметили в ЦБ.

Кроме того, вырос портфель выданных микрозаймов: по итогам декабря 2022 года он составил 365 миллиарда рублей. Показал рост и портфель займов, оформленных онлайн: в 2022 году он стал больше на 53%, а в четвертом квартале 2022 года онлайн заключили 82% всех договоров против 74% в четвертом квартале 2021 года.

При этом в регуляторе отметили, что основную часть займов компании продолжают выдавать под высокие процентные ставки. Так, более 70% объема потребительских займов в четвертом квартале было выдано в диапазоне дневной процентной ставки 0,8-1%, а доля договоров, заключенных в данном диапазоне, составила 82% от общего количества.

В Центробанке также выяснили, что, кроме традиционных источников финансирования, в 2022 году семь МФК привлекли 1,3 миллиарда рублей путем выпуска и размещения облигаций. В целом обязательства по размещенным облигациям на конец 2022 года были у 11 компаний на общую сумму 12 миллиардов рублей.

Также в Банке России отметили, что рынок МФО постепенно концентрируется, его основой становятся крупные технологичные компании. Основную часть прибыли на рынке формируют компании с портфелем более 1 миллиарда рублей. "Крупным компаниям проще соответствовать меняющейся экономической конъюнктуре и адаптировать свои бизнес-модели. Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков. Прибыль рынка за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 40%", — заключили в ЦБ.