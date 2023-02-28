МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы выходит на траекторию роста, хотя в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Профилактическая прививка". В США назван секрет стойкости экономики России

"Сейчас уже с уверенностью утверждается, что в следующем и в 2025 годах мы выходим на траекторию роста. Пускай в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные. И из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста", — сказал он в интервью "Известиям".

Также пресс-секретарь президента отметил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали — по сути никто ничего не почувствовал.

Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год.

"И вот там мы увидим гораздо большие объемы — и поддержка производства, поддержка со стороны правительства, это и пусть модифицированные, но все наши национальные цели развития. Ковид плюс страшный санкционный удар, который последовал после начала СВО. Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", — сказал он.