МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Зарплатные предложения работодателей за прошлый год увеличились в целом на 11,6%, сообщил в беседе с "Ведомостями" президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров. Intel сократит зарплаты некоторых сотрудников

При этом он отметил, что "это незначительно ниже инфляции в 11,94% за 2022 г., но стоит учитывать, что зарплаты росли преимущественно у высококвалифицированных специалистов, в то время как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели их сокращения".

По данным SuperJob, самый большой рост зарплат наблюдался в IT-отрасли — 15%, строительстве — 12,5% и промышленности — 11,6%.

Согласно данным Росстата, в течение января-октября прошлого года зарплаты в номинальном выражении повысились на 12,7% в годовом выражении. Вместе с тем реальные зарплаты, как подсчитали в статведомстве, в течение этого времени, наоборот, сократились — на 1,3%

Минэкономразвития прогнозировал, что в 2022 году реальные зарплаты должны были уменьшиться на 2%. При этом на 2023 год прогнозируется увеличение реальных зарплат на 2,6%, а на 2024 год — на 2,9%. При этом в Минэкономразвития считают, что некоторые параметры прогноза могут быть улучшены.