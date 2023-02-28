МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до 108,5 пункта с уровня января в 107,1 пункта, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

Эта статистика будет опубликована аналитической компанией Conference Board во вторник, 28 февраля, в 19.00 мск.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.