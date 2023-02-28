МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Будущий заместитель управляющего Банка Японии Риозо Химино сказал во вторник, что Центральному банку необходимо сосредоточиться на поддержке экономики при помощи сверхмягкой денежно-кредитной политики, несмотря на негативное влияние, которое продолжительное сохранение низких процентных ставок оказывает на прибыли финансовых институтов. В Японии оценили необходимость сверхмягкой монетарной политики

"Действительно, у текущей политики Банка Японии есть побочные эффекты, — сказал Химино, выступая в верхней палате японского парламента. — Однако, если посмотреть на трендовую инфляцию, то можно увидеть первые обнадеживающие признаки движения в сторону ценовой стабильности".