ТОКИО, 28 фев — ПРАЙМ. Токио запретит экспорт некоторых товаров, способных "укрепить промышленную базу Российской Федерации", сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Япония ввела новые санкции в отношении России

"Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации. Подробности мер будут сообщены позже", — сказано в сообщении.

Ранее во вторник Токио ввел против 48 человек меры по заморозке активов, включая 9 человек из новых регионов России, а также против 73 компаний и "Росбанка". Кроме того, был введен запрет на экспорт в отношении 21 компании, в список вошла группа "Вагнер".

Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.