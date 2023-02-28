БАМАКО, 28 фев — ПРАЙМ. Россия снизила на 20 процентов цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. Буркина-Фасо, Гвинея и Мали объявили о создании стратегического партнерства

"Россия хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Мали. С самого начала она снизила цену на некоторые из этих продуктов на 20% на фоне колебаний цен во всех частях мира. Это служит доказательством нашей дружбы", — сказал Маига.

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