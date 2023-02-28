МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Согласно вышедшим во вторник данным Национального бюро статистики (NBS), в прошлом году по сравнению с 2021 годом расходы в реальном выражении на душу населения в Китае сократились в третий раз с начала сбора таких данных в 1980 году. Сокращение составило 0,2%. Около половины американцев верят, что Китай готовится к войне с США

В 2021 году расходы выросли на 12,6%, после сокращения на 4% в 2020 году, на начальных этапах пандемии, сообщили в NBS.

В прошлом году ВВП Китая вырос на 3%. Рост был одним из самых слабых почти за полвека, и только в конце года власти отказались от политики нулевой терпимости к COVID.

В результате доходы на душу населения в реальном выражении выросли всего на 2,9%, а розничные продажи сократились на 0,2%.

По словам экономиста Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэня, слабость роста доходов и расходов была в основном обусловлена медленным ростом доходов низкооплачиваемых работников.

"До пандемии рост доходов в категории низкооплачиваемых работников был одним из самых сильных, а теперь он стал самым слабым", — сказал Сюй.

Без учета коррекции доходы на душу населения в Китае выросли в прошлом году до 36 883 юаней (5 310 долларов США), а расходы — до 24 538 юаней (3 533 долларов США), сообщили в NBS.

В сельской местности реальные доходы выросли на 4,2%, а в городах — на 1,9%.

Число безработных в городах сократилось в прошлом году на 8,4 млн человек, причем сокращение наблюдалось впервые с 1962 года.