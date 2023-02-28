МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 20 по 26 февраля выросли по сравнению с предшествующей неделей на 1,1% и 4% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 13 по 19 февраля — расходы выросли на 5,5%, а чек — на 1,7%.

"В период с 20 по 26 февраля средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 1,1%. Индекс недельных расходов составил 6372,5 рубля в денежном выражении", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 9,9%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 4% и в денежном выражении составил 728,6 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 4,6%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.