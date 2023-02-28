Финансист Ордов: ВВП России упадет на три процента при рецессии европейской экономики
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. ВВП России может снизиться на 3% только в случае глубокой рецессии европейской экономики и мирового финансового кризиса, заявил РИА Новости директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Ранее во вторник РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое опубликовало среднесрочный прогноз по российской экономике, сообщило, что, по мнению агентства, ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году.
Как считает Ордов, пока из всех прогнозов самый пессимистичный у Moody's. Он напомнил, что в своём недавнем прогнозе МВФ предсказывает рост российского ВВП на 0,3% в 2023 году. "Наш ЦБ РФ ожидает динамику ВВП в 2023 году от —1% до 1%", — напомнил он.
"Всё это лишь говорит о высоком уровне неопределенности в мировой экономике и прежде всего европейской, что может отрицательно повлиять и на российскую. Поэтому минус 3% возможно только в случае глубокой рецессии европейской экономики и мирового финансового кризиса", — считает Ордов.
Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год более оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
https://1prime.ru/state_regulation/20230228/839930271.html