МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. ВВП России может снизиться на 3% только в случае глубокой рецессии европейской экономики и мирового финансового кризиса, заявил РИА Новости директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Аналитики оценили рост ВВП Германии в четвертом квартале

Ранее во вторник РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое опубликовало среднесрочный прогноз по российской экономике, сообщило, что, по мнению агентства, ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году.

Как считает Ордов, пока из всех прогнозов самый пессимистичный у Moody's. Он напомнил, что в своём недавнем прогнозе МВФ предсказывает рост российского ВВП на 0,3% в 2023 году. "Наш ЦБ РФ ожидает динамику ВВП в 2023 году от —1% до 1%", — напомнил он.

"Всё это лишь говорит о высоком уровне неопределенности в мировой экономике и прежде всего европейской, что может отрицательно повлиять и на российскую. Поэтому минус 3% возможно только в случае глубокой рецессии европейской экономики и мирового финансового кризиса", — считает Ордов.

Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год более оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.